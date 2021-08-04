Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti

İzmir'de aracı ile seyir halindeyken durdurulan ve uyuşturucu ile yakalanan şahsın, emniyete götürüldükten sonra yaptıkları akıllara durgunluk verdi. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri sırasında canlı yayın açarak, "Bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni" sözleri yüzünden yeniden gözaltına alındı.

TÜRKİYE 04.08.2021, 17:56
Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti

İzmir'de polislerin rutin olarak gerçekleştirdiği uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu ile yakalanan ve ardından da emniyete götürülen şahsın, işlemlerinin gerçekleştirildiği sırada sergilediği hareketler, pes dedirtti. Şüpheli, arkadaşlarına canlı yayın açıp, polisi tehdit etti.

"En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni" diyen şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

ARAMALARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uygulama yaparken bir otomobili durdurdu. Otomobil ve şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

"18 KİŞİ GİDİYORUZ DİYE ÇETE Mİ OLDUK"

Şüphelilerden biri olay yerinde ve emniyette işlemleri yapıldığı sırada kendi sosyal medya hesabından polislere tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarında, "En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni, kim aldırdı bizi, en fazla 18 kişi yola gidiyoruz diye çete mi olduk" gibi ifadeler kullandı.

ADRESİNDE SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından paylaşımları yaptığı tespit edilen şüpheli kısa süre içerisinde yeniden yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 ruhsatlı silah ele geçirildi.

#İzmir Emniyet Müdürlüğü #İzmir #uyuşturucu #AksuTV #AksuTVHaber #Polis
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