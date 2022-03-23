Hemşire eşini öldüren polis memuru tutuklandı
Eşini hastane önünde silahla öldürüp, yanındaki meslektaşının yaralanmasına neden olan polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜRKİYE 23.03.2022, 14:54
Kilis'te dün sabah saatlerinde saatlerinde yaşanan olayda, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.S. (Hasan Solak) hemşire eşi Fatma Solak'ı hastane önünde silahla vurarak öldürmüştü.
Aynı zamanda hemşire arkadaşı S.Ç. 'de seken kurşunlarla yaralanan yaralanmıştı.
HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİS, TUTUKLANDI
Polis tarafından gözaltına alınan H.S. soruşturmayı yürüten jandarmaya teslim etmişti.
Jandarmada sorgulanan H.S. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından Kasten adam öldürme, kastan adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
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