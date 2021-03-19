Her eve otopark şartı!

Otopark sorununun çözümü için düğmeye basıldı binalara dairelerin büyüklüğüne göre otopark şartı geliyor.

Çevre şehircilik bakanlığının yönetmelik taslağında 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark 80 ve 120 metrekaredeki her iki daire için 1 park yeri zorunluluğu geliyor.

Dükkan, mağaza, banka gibi yerlerde ise her 40 metrekare için 1 otopark zorunluluğu gelecek.

Taslakta elektrikli araçlar içinde düzenleme var 20’den fazla araç için park yeri olan yeni binalarda 2023 yılına kadar %2 2023’ten sonrada %5 oranında şarj noktası sağlanacak.

Taslak cumhurbaşkanlığına gönderildi yönetmelik değişikliğinin 31 Mart’tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haber: Emre Ataç