HES kodu olmayan şahıs, kendisini uyaran yolcuyu bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesi Bahri Baba otobüs duraklarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, otobüse bindiği sırada kendisine HES kodu soran otobüs şoförü ve yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, yolculardan Uğur E.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.