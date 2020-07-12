Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle iki farklı noktada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangın iki noktada çıktı. İlkinin bir barakada çıktığı, diğer yangının ise başka bir noktada başladığı ifade edildi.

Bakan Pakdemirli bölgeye gidiyor

Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 40 personel müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gidiyor.

Vatandaşların, yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine yardım ettiği belirtiliyor.

Orman Genel Müdürlüğü, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangına başladıktan 3 dakika sonra müdahale edildi" açıklamasını yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, Heybeliada'da 2 farklı noktada çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Adalar İlçemizde bugün saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor

Yetkililer, Heybeliada'da iki farklı noktada çıkan yangınla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

İlk yangının bir barakada çıktığı belirlendi. İkinci yangının ise yaklaşık yarım saat sonra farklı bir noktada çıktığı görülüyor.