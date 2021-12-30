Hırsız tanınmamak için kilimi kamuflaj olarak kulandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kilimi kamuflaj olarak kullanan hırsız, girdiği apartmandan güvenlik kameraları ile bir bisiklet çaldı.
TÜRKİYE 30.12.2021, 14:32
Olay, Siverek Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sabah saat 4 sıralarında tanınmamak amacıyla yüzünü ve tüm vücudunu bir kilimle örten hırsız, içerde bulunan güvenlik kameralarını söktükten sonra, içerde bulunan bir bisikleti da alarak kayıplara karıştı.
Sabah güvenlik kameralarının ve içerde bulunan bisikletin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi.
Polis hırsızın binaya giriş görüntülerine ulaşırken, kameralara müdahale edildiğinden, hırsızın çıkış görüntülerine ulaşılamadı.
Hırsızsın yakalanması için polis çalışma başlattı.
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