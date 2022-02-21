Hırsızı öldüren ev sahibi hakkında iddianame hazırlandı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki bir apartman dairesine giren hırsız Murat Yarar, ev sahibi Osman Karatoprak ile arbede yaşayarak bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan Murat Yarar yaşamını yitirirken, Osman Karatoprak ise tutuklandı.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Osman Karatoprak'ın avukatı Osman Özgeliş, Gölcük Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten adam öldürme' suçu nedeniyle verilen tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Özgeliş, müvekkili Osman Karatoprak'ın haksız saldırıyı engelleme, kendisini koruma iç güdüsü ve savunma maksadıyla hareket ettiğini, meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazı Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundu.

MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme, Karatoprak'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Karar Kocaeli 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne giderken, burada da reddedildi.

HAKSIZ TAHRİKTEN 18 YILLA YARGILANACAK

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise iddianame hazırlanarak Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcı, Karatoprak'ın, 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek' suçundan yargılanmasını talep etti. Savcının talebi doğrultusunda iddianame kabul edilirse Karatoprak, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle yargılanacak. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcının hazırladığı iddianamenin incelenmesine devam ediliyor.

MEŞRU MÜDAFAAYLA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Avukat Osman Özgeliş savcının iddianamede ayrıca meşru müdafaa hükümlerinin de değerlendirilerek, kararın buna göre belirlenmesini istediğini söyledi. Özgeliş bunun da müvekkili lehine olduğunu belirtti. Mahkeme aşamasında meşru müdafaa hükümlerinin yerine getirildiğine hüküm verilirse, Osman Karatoprak'ın serbest kalma durumu da olabilecek.