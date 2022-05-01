Hırsızlar doğalgaz kutusunu çaldılar!

Batman'da Bahçelievler Mahallesi Divan Caddesi üzerindeki sitede bir binaya dadanan hırsızlar, kapı önlerindeki ayakkabıları, terlikleri topladıktan sonra koridorlardaki merdivenlerin alüminyum korkuluklarını, internet kablolarının demir koruyucularını ve doğalgaz kutusunu sökerek aldı.

Hırsızlar kaçarken, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık vakaları yüzünden ne yapacaklarını şaşırdıklarını kaydeden bina sakinlerinden Bünyamin Ayaz yetkililere çağrıda bulundu.

"Korkudan dışarıya bir şey bırakamıyoruz"

Ayaz, “Biz bina sakinleri olarak bu hırsızlardan çok çektik. Demir kapımız, doğalgaz kutumuz ve apartman korkuluklarımız çalındı. Emniyet ekiplerinden yardım bekliyoruz. Bu hırsızları bulmak istiyoruz. Sabah kalkıyoruz eşyalarımız yerinde değil. Şoktayız, ayakkabılarımız, terliklerimiz çalınıyor. Kokudan dışarıya bir şey bırakamıyoruz” dedi.