Hırsızlar ev sahiplerini bıçakla öldürdüler

Evlerine hırsız kontrolüne giden 60 yaşındaki adam ve yeğeni, hırsızların saldırısı sonucu hastanelik oldu.

TÜRKİYE 04.09.2021, 09:14
Hırsızlar ev sahiplerini bıçakla öldürdüler

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Hamdi Sokak'ta evlerini kontrole giden enişte Fikret Altınsoy (60) ve yeğeni Ali Burcan (22), evdeki hırsızlarla arbede yaşadı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Arbedede Fikret Altınsoy kalbinden, yeğeni karnından bıçaklanarak yaralandı. Hırsızlar olay yerinden kaçarken, olayı fark eden mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Mahalle sakinleri, artık bu tür olaylardan bıktıklarını, hırsızların mahalleyi mesken tuttuğunu belirterek tepkilerini dile getirdi. Polis ekipleri şüpheliler için çalışma başlattı.

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