Hırsızlar ev sahiplerini bıçakla öldürdüler
Evlerine hırsız kontrolüne giden 60 yaşındaki adam ve yeğeni, hırsızların saldırısı sonucu hastanelik oldu.
TÜRKİYE 04.09.2021, 09:14
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Hamdi Sokak'ta evlerini kontrole giden enişte Fikret Altınsoy (60) ve yeğeni Ali Burcan (22), evdeki hırsızlarla arbede yaşadı.
BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADILAR
Arbedede Fikret Altınsoy kalbinden, yeğeni karnından bıçaklanarak yaralandı. Hırsızlar olay yerinden kaçarken, olayı fark eden mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MAHALLELİ İSYAN ETTİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ
Mahalle sakinleri, artık bu tür olaylardan bıktıklarını, hırsızların mahalleyi mesken tuttuğunu belirterek tepkilerini dile getirdi. Polis ekipleri şüpheliler için çalışma başlattı.
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