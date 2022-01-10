Hırsızların 22 evden çaldığı eşyalar sergilendi
Çorum’da 22 evi soyan 10 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen eşyalar Jandarma Komutanlığı önünde sergilendi.
TÜRKİYE 10.01.2022, 21:15
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 22 farklı evden teknolojik eşya, av tüfeği, hırdavat ve elektrik aletleri çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası tespit edilen depolara eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Aramalarda, çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, ele geçirilen çalıntı malzemeler de jandarma ekiplerince sergilendi.
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