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Hırsızlık çetesi, çalınan tavus kuşlarını yeme kavgası yaptı

163 suç kaydı bulunan 7 kişilik hırsız çetesini araçlarının önündeki yazı ele verirken, şahısların çaldıkları tavus kuşlarını yemek ve satmak arasında kalarak kavga ettiği belirlendi.

TÜRKİYE 05.03.2022, 09:45
Hırsızlık çetesi, çalınan tavus kuşlarını yeme kavgası yaptı

Denizli’nin Honaz ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını saatlerce didik didik inceleyerek hırsızlık şebekesinin izini tespit etti.

"VERME BENİ ELLERE GÖRÜR DAYANAMAZSIN"

Kimliği belirlenen şüphelilerden Uğur B’nin hırsızlık olaylarında kullandığı kamyonetin kaportasında yazan “Verme beni ellere, görür dayanamazsın” sözlerinden yola çıkan JASAT, şüphelilerin akıllarına gelmeyen bu detay sayesinde şebekenin tüm üyelerini belirledi.

ŞAHISLAR YAKALANDI

JASAT, Pamukkale ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyona, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde belirlenen çok sayıda eve eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Çok sayıda jandarma personelinin göre aldığı operasyonda, suça karıştıkları tespit edilen Süleyman D. (41), Mehmet A. (20), Uğur B. (22), Murat D. (41), İrfan E. (36), Kemal E. (25) ve Muzaffer Ç. (30) isimli 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

TAVUS KUŞLARINI YESEK Mİ SATSAK MI KAVGASI

Suçta kullandıkları kamyonetin önüne belirgin bir ifadede yazdırarak, kendi sonlarını hazırlayan hırsızlık şebekesinin üyeleri arasında olaydan sonra yaşandığı ortaya çıkan tartışma ise duyanları gülümsetti. Mağdur Semih Turgut’a babasından yadigar kalan 3 adet tavus kuşunu, kümesin tellerini keserek çalan şüphelilerin, daha sonra bu kuşları kesip yeme ile satma arasında fikir ayrılığına düşüp tartışma yaşadıkları öğrenildi. Şüphelilerden Süleyman D’nin ise hırsızlık için girdiği evlerden sadece kapı çalması, başka hiçbir eşyaya ise dokunmaması ise dikkat çekti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Jandarmanın şafak operasyonuyla yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gürlek Karakol Komutanlığa götürüldü. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında Süleyman D’nin 2, Mehmet A’nın 28, Uğur B’nin 12, Murat D’nin 52, İrfan E’nin 15, Kemal E’nin 31 ve Muzaffer Ç’nin ise 23 olmak üzere toplam 163 ayrı suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılarak çalınan malzemelerin sahiplerine teslim edildiği suça karışan şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BABA YADİGARI TAVUS KUŞLARI BULUNDU

Jandarmanın titiz çalışması sonucu birkaç saat içinde bulunan baba hatırası tavus kuşlarını karakoldan teslim alan Semih Turgut, “Sabah iş yerine geldiğimizde arka taraftaki tellerin kesik olduğunu ve hırsız girdiğini fark ettik. Arkadaki demirlerimizi, hurdalarımızı, burada kalan baba yadigarı tavus kuşlarımızın çalındığını, kapısının açık olup kırıldığını fark ettik. Hemen arkasından jandarmayı aradığımız da birkaç saat içerisinde ekipler bize geri dönüş yaptı. Aslında biz daha ihbarda bulunmadan önce gece saatlerinde JASAT ekiplerinin tavus kuşlarımızı bulduğunu öğrendik. Çok mutlu olduk. Hurdalardan ziyade biz zaten tavus kuşlarının peşindeydik. Allah jandarma ve devletimizden razı olsun” dedi.

#Denizli #Hırsızlık #tavus kuşu #kavga
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