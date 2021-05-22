Hırsızlık sonu oldu, elektrik akımına kapıldı!
Deprem tehlikesi nedeniyle boşaltılan binadan elektrik kabloları çalmaya çalışan şahıs akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gece saat 23.00 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi 6051 sokakta meydana gelen olayda Uğur S., 8 katlı bir binaya gelerek, girişteki kabloları çalmak istedi. Kabloları aldığı sırada, akıma kapılan Uğur S. ağır yaralandı.
AKIMA KAPILMIŞ
Uğur S.'nin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Uğur S.'nin akıma kapıldığını tespit etti. Bölgeye elektrik dağıtım şirketi ekipleri çağrılarak, elektriğin kesilmesinin ardından sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Uğur S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uğur S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur S.'nin, çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILMIŞ
Öte yandan, Uğur S.'nin kablolarını çalmaya çalıştığı binanın, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü ve kentsel dönüşüm nedeniyle bir süre önce boşaltıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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