Hırsızlık şüphelisi çaldığı otomobille Kapadokya’yı gezerken yakalandı
Kayseri'de, otomobil ve motosiklet hırsızlığı nedeniyle aranan A.Ç., çalıntı otomobille Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da gezerken yakalandı.
TÜRKİYE 04.12.2021, 19:10
Kayseri’de farklı tarihlerde 2 otomobil ve 1 motosiklet çalındı.
Sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Çaldığı motosikleti, çaldığı otomobilin bagajına yüklemiş
A.Ç., Kapadokya'da çaldığı otomobille gezerken, polis ekiplerince yakalandı. Kayseri’ye götürülen A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan A.Ç.’nin çaldığı motosikleti, çalıntı otomobilin bagajına yüklediği ortaya çıktı.
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