Hız takibinde yerli radar dönemi!
Mobil Hız Tespit Sistemi Bu Yıl Kullanılmaya Başlanacak
Yerli olarak geliştirilen Mobil Hız Tespit Sistemi Bu Yıl Trafik Birimleri Tarafından Kullanılmaya Başlanacak.
yurt dışından tedarik edilen mobil hız tespit sistemlerine karşı yerli çözümler üretildi.
MESAN mühendislerinin geliştirdiği Mobil Hız Tespit Sistemi ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor.
Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan yerli radar, tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini ayrı ayrı belirleyebiliyor.
yaklaşık 1 yıl süren ihtiyaç analizlerine göre uyumlandırma ve saha testleriyle hazır hale getirilen yerli radar için ilk sözleşme imzalandı ve bu yıl içinde trafik birimlerinin hizmetinde göreve başlaması planlanıyor
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