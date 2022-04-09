Hollanda'da tedavi edilemeyen 2 aylık bebek Türkiye'ye getirildi

Gözlerini dünyaya 2 ay önce Hollanda'da açan Fas asıllı Yunus bebek, tedavisi bulunamayan hastalığa yakalandı.

Solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Yunus bebeğin annesine, Hollandalı doktorlar "Yaşamına son verelim" teklifini sundu.

Anne Zineb Rahou bu teklifi reddederek son çare sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, Türkiye’den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Hollanda'ya uçak ambulans gönderildi

Acılı aileye kollarını açan Türkiye'den, Yunus bebeği almak üzere uçak ambulans havalandı.

Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulans, 12- 13 saat süren bir yolculuğun ardından gece saat 01.00’da Ankara Esenboğa Havalimanına indi.

Yunus bebek ve ailesi tedavi göreceği hastaneye getirildi

Yunus bebekle birlikte annesi Zeynep ve babası Yusuf Rahou da uçak ambulansla geldi. Yunus bebek, sağlık çalışanları tarafından tedavi göreceği Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

Yunus bebeğin tedavisinden sorumlu doktor Okan Erol, ise tedavi ve bebeğin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Tanısı üzerinde gerekli tedavisi devam edecektir"

Doktor Erol açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bebekte Primer silier diskinezi denilen bir nadir hastalık var. Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir”

"Makineye bağlı nefes alıyor, aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir"

Bir diğer yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durum ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi.

Hollanda doğumlu 2 aylık Yunus, uçak ambulansla Türkiye’ye getirildi. Ailesi Faslı olan Yunus’ta doğuştan gelen primer silyer diskinezi hastalığı var. Makineye bağlanarak nefes alıyor. Aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir.