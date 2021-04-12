Horoz anne deyince kesmekten vazgeçti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan aile, kesmek için kümesten aldıkları horozun öterken ‘anne’ diye sesi çıkardığını fark etti. Aile, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. ‘Anne’ diye öttüğü öne sürülen horoz son anda kesilmekten kurtulurken, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Sahibinin yöre şivesi ile "Ötekileri kes, o kalsın, yüreğime bir şey oldu" dediği duyulan görüntüler, takipçiler tarafından ilgiyle izlenip, beğeni aldı.