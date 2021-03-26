Hrant Dink davasında karar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin kararını açıkladı.

TÜRKİYE 26.03.2021, 14:31
Hrant Dink davasında karar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava bugün karara bağlandı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek ve Veysal Şahin ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hamza Celepoğlu, Mehmet Uçar, Ali Poyraz, Osman Gülbel, Yavuz Karakakaya ve Tamer Bülent Demirel bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

13 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Davada; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

ERCAN GÜN'E 10 YIL HAPİS

Tutuklu sanık Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan, Abdullah Dinç'e 6 yıl 3 ay, Hasan Durmuşoğlu'na 12 yıl 6 ay ve ihmal suçundan 3 yıl 9 ay, Bekir Yokuş'a 10 yıl ve Önder Araz'a resmi belgeyi yok etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ayrıca, Mehmet Ali Özkılıç'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, suçluyu kayırmadan 1 yıl 18 ay, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı Osman Gülber'e kasten öldürmeyi ihmalden 16 yıl 8 ay, Yakup Kurtaran'a silahlı terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MUHARREM DEMİRKALE'YE İKİ KEZ MÜEBBET

Muharrem Demirkale, başkasını araç olarak kullanarak adam öldürme ve anayasayı ihlalden iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Ayan, Onur Karakaya ve Faruk Sarı'ya 12 yıl 6 ay, resmi belgede ihmalden 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

YILMAZER VE AKYÜREK'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ali Fuat Yılmazer, ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 6 ay, Ramazan Akyürek, adam öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet ve resmi belgede ihmalden 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

OKAN ŞİMŞEK İLE VEYSAL ŞAHİN'E 25 YIL HAPİS

Eski jandarma istihbaratçılar Okan şimşek ve Veysal Şahin'e adam öldürmeden 25 yıl, resmi belgede ihmalden 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

CERRAH VE UZUN'UN DOSYASI DÜŞTÜ

Tutuksuz yargılanan dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın dosyası ile Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un dosyasının, zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi kararlaştırıldı.

18 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme; Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Muhammed Ay, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Cevat Eser, Rahmi Özer, Mesut Kütükoğlu, Ecevit Demir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Eyüp Temel, Ahmet Faruk Aydoğdu, Birol ustaoğlu, Mithat Özbek, Hamza Celeboğlu ve Hüseyin Yılmaz'ın beraatine karar verdi.

Engin Dinç hakkındaki suçlamalar düşürülürken, Ali Poyraz hakkındaki davanın reddine karar verildi.

Cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiği kanaatiyle, Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

#hrant #dink #Karar #cinayet
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Mart 2021
İmsak 04:59
Güneş 06:20
Öğle 12:43
İkindi 16:12
Akşam 18:56
Yatsı 20:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21