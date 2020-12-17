Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Hakkari ve Van sınır hatlarında arazi aracı, mazot, silah ve kaçak sigara ele geçirildi.

Hudut kartalları, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, arazi aracı, 7 adet 25 litrelik mazot, 80 adet 9 mm kurusıkı tabanca (şarjörlü), 77 uzun şarjör ve 9 bin 950 adet 9 mm ses mermisi ile 3 bin 50 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.