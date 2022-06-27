Hulusi Akar: Güneyde hiçbir zaman terör koridoruna izin vermedik

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanılığı, Bakan Yardımcısı ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

"Son terörist öldürülünceye kadar..."

Terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, “Arkasında kim olursa olsun en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz tek yumruk, tek yürek olarak mücadeleye devam ediyor.

"Sene başından itibaren bin 843 terörist etkisiz hale getirildi"

Bu sene başından itibaren 1.843 terörist etkisiz hâle getirildi. Bunların sonu gelecek. Terör örgütündeki çöküntü ortada. Bununla ilgili veriler var. Mücadeledeki tempoyu, baskıyı sürdürerek inşallah terörü sona erdireceğiz.

"Güneyde terör koridoruna izin vermedik"

Sınırlarımızın güneyinde hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğimizi de ifade ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve de hazırız.” ifadelerini kullandı.