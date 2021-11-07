Hulusi Akar, İran sınırında
Bakan Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.
TÜRKİYE 07.11.2021, 14:29 07.11.2021, 15:05
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.
Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki "sancak tevdi töreni"ne katılacağı da bildirildi.Ayrıntılar geliyor...
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