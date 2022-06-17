Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma isteğini değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Akar, burada mevkidaşlarıyla önemli temaslar gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar'ın gündeminde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu vardı.

"Büyük bir tutarsızlık"

Akar, "Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde müttefik olarak yer alma talebi büyük bir tutarsızlık." dedi.

"Fotoğraf ve seri numaralarını görüşmelerimizde ortaya koyduk"

İsveç yapımı AT-4 tanksavarından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda ele geçirdiklerini anımsatan Akar, "Bunların fotoğraf ve seri numaralarını görüşmelerimizde ortaya koyduk." ifadesini kullandı.