Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Bakü'ye geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığına geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerlerinin de yer aldığı törende askerlere hitap eden Akar, tarihi şan ve şerefle dolu Azerbaycan ordusunu kazandığı zaferden dolayı tebrik etti.

"KARDEŞLİĞİMİZ EBEDİDİR, SARSILMAZ"

Ordusunu 44 gün süren harekat boyunca sürekli destekleyen Azerbaycan halkını da selamlayan Akar, sahnede yer alan panodaki yazıları işaret ederek, “Her şey açık ve net, Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ebedidir, sarsılmaz. Bunu herkesin kafasına yazması lazım, kimse unutmasın, kimse yanlış hesap yapmasın.” diye konuştu.

"ORTAK MERKEZ'DEN ATEŞKESİN TAKİBİ SÖZ KONUSU"

Akar, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“Ortak Merkez’den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ayrıca EYP ve mayınların bulunması, bunların etkisiz hale getirilmesi, bunların masum insanlara zarar vermemesi için de elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Bu konuda Azerbaycan ordusu ve TSK bir yumruk haline geldi. Bu konunun halledilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim milletimiz asildir, adaletlidir, insani değerlere, çevreye, masum insanlara karşı çok hassastır.

Biz sadece teröristle veya asker askere savaşırız. O hainler, alçaklar gibi, Azerbaycan’ın şehirlerine roket atanlar gibi, Hocalı’da katliam yapanlar gibi değiliz. Biz bir an önce bölgeyi güvenli bir hale getirip bütün insanların rahat ve huzur içinde, Azerbaycan devletinin yasaları çerçevesinde yaşayan herkese güvenli bir hale getirmek için gayretlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Bu Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz.”