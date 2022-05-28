Hurda toplayarak aldığı motosikleti ikinci kez çalındı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de meydana gelen trafik kazasında 3 tekerlekli bir motosiklet tarafından çarpılan kadın yaralandı.

Olay anında terk edilmiş vaziyette bulunan motosikletin 72 yaşında Mehmet Taşlı'ya ait olduğu ortaya çıktı.

İkinci kez çalındı

Daha önce de motosikletinin çalındığını söyleyen yaşlı adam, yine aynı olayla karşılaşınca dünyası başına yıkıldı.

"Ben o motoru alabilmek için çöpten hurda topladım"

Yalnız yaşayan ve geçimini hurda toplayarak sağlayan talihsiz adam Mehmet Taşlı, "İlk motorumu balkonumun altından çaldılar. Sonra bana telefon geldi. Marketçi telefon açtı senin motorun çalındı diye. Haberim yok dedim. Ben de karakola gittim hemen. Polislere anlattım durumumu. Malulen emekliyim ve sinir hastasıyım. Ben o motoru alabilmek için çöpten hurda topladım ve ekmek parası kazanmak için. Motorumu marketçinin oraya koymuştum kamera var diye. Oradan kilidini kırıp kilit uydurup götürmüşler. Yine karakola gittim polislere haber verdim. Motorum çalınca sinirlendim, hakaret ettim ama polisler bana, 'Sen sinirlenme, canını sıkma amca. Sen git evine dinlen. Biz ilgileneceğiz' dediler. Polisin bir tanesi, 'Senin motorunla bir kadına çarpmışlar, haberin yok mu?' dedi. Benim motorumu çaldılar haberim yok dedim. Ne çalandan ne de vurandan. Benim motorumu bulun, öyle umutlanıyorum" dedi.

Çaldıkları motosikletle bir kadına çarptılar

Yaşlı adamın motosikletini çalan kişilerin kazaya karıştığı ve bir kadına çarptıklarını anlatan Sait Kocakaya, "Çocuklar dedenin 3 tekerlekli motosikletini çalmışlar. Dede geçimini hurda satarak sağlayan çok efendi biri. Çocukların yaramaz, haylaz olduklarını bildiğim için koştum müdahale etmeye çalıştım fakat o esnada burada kadına çarptılar. 5 kaburgasının kırıldığını öğrendiğim teyze için o anda ambulans çağırdım" şeklinde konuştu.