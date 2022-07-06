Husumetli aileler arasında baltalı kavga
Husumetli olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan kavgada taş, sopa ve balta kullanıldı. Kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
TÜRKİYE 06.07.2022, 10:36
İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde iddiaya göre, uzun süredir aralarında husumet olan aileler arasında kavga çıktı.
Taraflar birbirlerine balta, sopa ve taşlarla saldırdı.
Olay anı kamerada
Mahalle adeta, savaş alanına döndü. İHA’nın haberine göre; tarafların birbirlerine saldırdığı anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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