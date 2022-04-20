Husumetli akrabaları tarafından öldürüldü
Günlerdir haber alınamayan Kemal Yavuz'un, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yavuz'un cesedi bir otomobilden çıkarken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
TÜRKİYE 20.04.2022, 14:21
İstanbul'da yaşayan ve 13 Nisan'dan beri 42 yaşındaki eşi Kemal Yavuz'dan haber alamayan S. Yavuz, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.
Yavuz en son, kaybolmadan bir gün önce kuzeni Ferit Y. ve Van ilinden komşuları olan akrabaları Ferhat Ö.'nün yanında görüldü.
Cansız bedenine ulaşıldı
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kemal Yavuz bir otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulundu.
2 akraba gözaltına alındı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmada Ferhat Ö. ile Ferit Y.'nin peşine düştü. Ferit Y. Bahçelievler'de, Ferhat Ö. ise Büyükçekmece'de yakalandı.
Cinayet sebebi para
Emniyetteki işlemlerle olayın, alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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