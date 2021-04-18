Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu!

Dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, husumetli oldukları öne sürülen Gönül A. ile H.A. ve onun akrabası C.A. arasında tartışma çıktı.

BACAKLARINDAN VURUP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Gönül A., tabancayla H.A. ve C.A. adlı erkekleri bacaklarından vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YAKALANAN KADIN, TUTUKLANDI

Yakalanan Gönül A. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eşi ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Gönül A., adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ise, tutuklandı. Gönül A.'ya yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi H.A. (43) ve oğlu C.A. (23) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.