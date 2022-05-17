Husumetli olduğu 2 kardeşi öldürdü

Kars'ta husumetli kişilerin kavgası kanlı bitti.

Arpaçay ilçesi Aslanoğlu köyünde oturan Fevzi Koç, husumetlisi Uğur Otu ve Burhan Otu ile İlçe Tarım Müdürlüğü önünde karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fevzi Koç, belindeki tabancıyı çıkartıp, iki kardeşe ateş etti.

2 kardeşi silahla vurdu

Otu kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Gelen sağlık ekibi, iki kardeşe dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Otu kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İki kardeşin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Fevzi Koç, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.