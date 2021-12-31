Husumetlisinin peşine düştü, başkasını vurdu

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde park ettiği aracından inen Hakan Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı.

Ensesine ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Aktaş, kanlar içerisinde yere yığıldı, saldırgan ise otomobile binerek kaçtı.

Aktaş’ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aktaş, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Volkan Çiçekli olduğunu tespit etti.

Çiçekli, Sarıçam ilçesinde park halindeki otomobilinde yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"KARANLIKTA KARIŞTIRDIM"

Emniyete götürülen Volkan Çiçekli ifadesinde, Hakan Aktaş'ı karanlıkta husumetlisi sanıp vurduğunu öne sürerek, “Husumetli olduğum F.U.'nun aracını gördüm. İçinde olduğum otomobilden inip, yürüyerek peşine düştüm. Sokak arasında onu vurduğumu sanıp, olayla alakası olmayan Hakan Aktaş'ı vurduğumu sonradan öğrendim. Karanlıkta olduğum için karıştırdım.” dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Çiçekli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hakan Aktaş’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.