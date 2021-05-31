İç çamaşırları çalınmıştı, sapık kocasının kuzeniymiş!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki S.Ç. isimli genç kadın, ikamet ettiği aile apartmanının bir bölümüne yıkadığı çamaşırları kurumaları için astı. Bir süre sonra çamaşırları toplamaya giden S.Ç. kendisinin ve kızının iç çamaşırlarının olmadığını fark etti.

KAMERA TAKTIRDI

Sabah'ın haberine göre; yaşadığı büyük şokla ne yapacağını bilemeyen genç kadın, çamaşırları astığı dama kamera taktırmaya karar verdi. Kamera takıldıktan sonra ise izledikleri görüntüler aileyi şaşkına çevirdi.

KOCASININ KUZENİ ÇALIYORMUŞ

S.Ç. isimli genç kadın, kayıp olan çamaşırları karşı dairelerinde oturan eşinin amcasının oğlunun aldığını gördü. Bunun üzerine genç kadın, 27 yaşındaki amca oğlu E.Ç.'den şikayetçi oldu.

DÜZENLİ CİNSEL HAYATI OLMADIĞI İÇİN YAPMIŞ

Şikayet üzerine amca oğlu E.Ç. hakkında 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Amca oğlu ise ifadesinde düzenli bir cinsel hayatı olmadığı için böyle bir hareket yaptığını söyledi. Sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.