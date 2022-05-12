İçinde çocuk bulunan otomobilin freni boşaldı

Arnavutköy'deki Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, iddiaya göre içerisinde yalnız bir çocuğun bulunduğu otomobilin freni bilinmeyen bir nedenle boşaldı.

Otomobil cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Aracın sahibi otomobilin peşinden koşarak durdurmaya çalıştı.

Kayan araç yol kenarındaki mantarlara çıkarak durabildi. Yolun ve kaldırımın yoğun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.