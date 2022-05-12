İçinde çocuk bulunan otomobilin freni boşaldı
İstanbul'da, park halindeyken freni boşalan otomobil kaymaya başladı. İçinde çocuk bulunan otomobil yol kenarındaki mantarlara çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 12.05.2022, 17:27
Arnavutköy'deki Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, iddiaya göre içerisinde yalnız bir çocuğun bulunduğu otomobilin freni bilinmeyen bir nedenle boşaldı.
Otomobil cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Aracın sahibi otomobilin peşinden koşarak durdurmaya çalıştı.
Kayan araç yol kenarındaki mantarlara çıkarak durabildi. Yolun ve kaldırımın yoğun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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