İçinden 2 kişi daha çıktı, 229 kilodan 78 kiloya düştü!

Ankara’da ikamet eden 3 çocuk babası 46 yaşındaki Taner Arıkan’a morbit obez teşhisi kondu.

229 kiloya kadar ulaşan Arıkan’ın sosyal hayatı çileye dönüştü.

Fazla kilolarından dolayı çoraplarını bile giyemediğini söyleyen Arıkan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyattan sonra 78 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.

"HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Ameliyat olmadan önce çok zor bir hayat geçirdiğini söyleyen Taner Arıkan, “Ben normal obeziteden hariç morbit obezitesi idim. 200’ün üstünde bir kilom vardı. Hakan hocamla tanıştım. Sağ olsun kendisi beni ameliyat etme kararı aldı ve ameliyatı yaptı. O gün bu gündür çok rahatım. Her şeyimle çok iyiyim. Yürümem, nefes almam, hareket etmem, çalışmam... Giyemediğim çoraplarımı tekrar giyinebiliyorum. Hayatım tamamıyla değişti. Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ve özellikle Prof. Dr. Hakan Buluş hocama çok teşekkür ediyorum. Düz gidemeyeceğim yollarda şimdi koşar adımla gidebilirim. Yokuşları, apartman merdivenlerini onları rahatlıkla çıkabiliyorum. Kendi evim de asansörsüz. 4. katta oturuyorum. Artık istediğim şekilde rahatlıkla yukarı aşağı çıkıp inebiliyorum.

"HER TÜRLÜ İŞİ YAPABİLİYORUM"

Çalışma açısından büyük değişiklikler yaşadım. Ben meslek olarak Keçiören Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü marangozhanede çalışıyorum. Haliyle de işim ağır olduğu için, benim de hareketlerim kısıtlı olduğu için sağ olsun arkadaşlarımın bana desteğiyle orada çalışıyorduk. Ama şimdi her şey tam tersine değişti. Artık kamelya çatılarına çıkabiliyorum. Bütün tamirat işlerini yeniden kurum işlerini arkadaşlarla beraber ekip olarak hep beraber yapabiliyoruz. Önceden kamelya işleri olduğu zaman ben yerden parça uzatırken çatıdaki arkadaşlara, şimdi yerdeki arkadaşlar bana malzeme uzatıyorlar. Belediye olarak yaptığımız işlerde şu an tereddütsüz her türlü işi yapabiliyorum.” şeklinde konuştu.