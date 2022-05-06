İçişleri Bakanı Soylu: 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı arttırılacak

Bakan Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı.

Bakan Soylu açıklamasında hız limitlerinin artabileceğini ifade etti. Soylu "İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hız limitlerine dair açıklamasına şöyle devam etti: "Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek durumda. 120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak."