İçişleri Bakanı Soylu: 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı arttırılacak
TGRT Haber’de soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırına ilişkin önemli bir gelişmeyi aktardı.
TÜRKİYE 06.05.2022, 11:10
Bakan Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı.
Bakan Soylu açıklamasında hız limitlerinin artabileceğini ifade etti. Soylu "İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hız limitlerine dair açıklamasına şöyle devam etti: "Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek durumda. 120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak."
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