İçişleri Bakanı Soylu: Eren Operasyonları'na Tendürek'ten başladık

2020 yılında başlatılan ve 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın adının verildiği 'Yıldırım Operasyonları' sona erdi. İçişleri Bakanlığı şehit Eren Bülbül'ün anısına Eren Operasyonları'nın başlatıldığını duyurdu



BAKAN SOYLU: TENDÜREK'TEN BAŞLADIK



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, " Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık." ifadelerine yer verdi.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte EREN OPERASYONLARI başlatıldı.

Bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan “EREN-1 TENDÜREK OPERASYONU”nda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.071 personel 72 operasyonel tim görev alıyor.

