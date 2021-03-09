İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım tarihin en düşük seviyesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Batı ülkelerinin PKK'yı dünyaya iyi huylu bir tümör olarak pazarlamaya çalıştığını oysa PKK'nın habis bir ur olduğunu belirten Soylu, "Katliam yapan, uyuşturucu ticareti yapan, masum ve silahsız insanları acımasızca öldüren, kaçırıp işkence eden bir terör örgütüdür. Verdikleri destek, tırlar dolusu silahtan ibaret değildir. PKK'nın uluslararası alanda reklam kampanyası da Batı ülkeleri tarafından en şiddetli şekilde yapılmaktadır." diye konuştu.

FETÖ'nün PKK'nın üst aklı olduğunu ifade eden Soylu, yakaladıkları her teröristin, her itirafçının, yöneticilerinin ortaya koyduğu her söylemin bu gerçeği teyit ettiğini söyledi. Soylu, 15 Temmuz öncesi karşılıklı anlaşmalarının, birbirlerine alan açmalarının, destek olmalarının, uluslararası mahfillerde kol kola girmelerinin, 15 Temmuz'da FETÖ'nün uğradığı mağlubiyetten sonra PKK'nın sahayı doldurmaya çalışmasının, bu ilişkinin en net göstergelerinden biri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:



"Ortaya konulan bütün bu kirli planların ve hesapların karşısında Türkiye olarak aslında biz şunu yaptık, direndik, güçlendik ve bastırdık. Birileri istedikleri kadar konuşsunlar netice ortadadır. PKK'nın elebaşları, örgüt içine güya moral vermek için ileri geri konuşuyorlar, müzahir yayın organları ve hatta müzahir siyasi yapıları aldıkları sufleleri tekrarlıyorlar ancak herkes biliyor ki bugün PKK'nın içeride eylem kabiliyeti sınırlıdır. Son 4 yılda PKK'nın yurt içindeki silahlı terörist sayısı yüzde 83 oranında azalmıştır ve neredeyse 300'ün altına gerilemiştir. Örgüte katılım tarihin en düşük seviyesinde. Örgütten kopmalar da tam tersine tarihinin en yüksek seviyesindedir. Yıllık 5 bin 558 katılım rakamını görmüş olan PKK terör örgütüne 2019'da 132 kişi katılmıştı, 2020'de bu sayı 53 oldu, yurt içinden bu sayı 2021 yılı için halen 2 kişidir. 53 kişinin katıldığı 2020'de iknayla teslim sayımız 243 oldu. Yaklaşık terör örgütüne katılım sayısının 5 katı."