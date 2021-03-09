İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım tarihin en düşük seviyesinde

İçişleri Bakanı Soylu, "Son 4 yılda PKK'nın yurt içindeki silahlı terörist sayısı yüzde 83 oranında azalmıştır ve neredeyse 300'ün altına gerilemiştir." dedi.

TÜRKİYE 09.03.2021, 15:42 09.03.2021, 17:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Batı ülkelerinin PKK'yı dünyaya iyi huylu bir tümör olarak pazarlamaya çalıştığını oysa PKK'nın habis bir ur olduğunu belirten Soylu, "Katliam yapan, uyuşturucu ticareti yapan, masum ve silahsız insanları acımasızca öldüren, kaçırıp işkence eden bir terör örgütüdür. Verdikleri destek, tırlar dolusu silahtan ibaret değildir. PKK'nın uluslararası alanda reklam kampanyası da Batı ülkeleri tarafından en şiddetli şekilde yapılmaktadır." diye konuştu.

FETÖ'nün PKK'nın üst aklı olduğunu ifade eden Soylu, yakaladıkları her teröristin, her itirafçının, yöneticilerinin ortaya koyduğu her söylemin bu gerçeği teyit ettiğini söyledi. Soylu, 15 Temmuz öncesi karşılıklı anlaşmalarının, birbirlerine alan açmalarının, destek olmalarının, uluslararası mahfillerde kol kola girmelerinin, 15 Temmuz'da FETÖ'nün uğradığı mağlubiyetten sonra PKK'nın sahayı doldurmaya çalışmasının, bu ilişkinin en net göstergelerinden biri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:
 

"Ortaya konulan bütün bu kirli planların ve hesapların karşısında Türkiye olarak aslında biz şunu yaptık, direndik, güçlendik ve bastırdık. Birileri istedikleri kadar konuşsunlar netice ortadadır. PKK'nın elebaşları, örgüt içine güya moral vermek için ileri geri konuşuyorlar, müzahir yayın organları ve hatta müzahir siyasi yapıları aldıkları sufleleri tekrarlıyorlar ancak herkes biliyor ki bugün PKK'nın içeride eylem kabiliyeti sınırlıdır. Son 4 yılda PKK'nın yurt içindeki silahlı terörist sayısı yüzde 83 oranında azalmıştır ve neredeyse 300'ün altına gerilemiştir. Örgüte katılım tarihin en düşük seviyesinde. Örgütten kopmalar da tam tersine tarihinin en yüksek seviyesindedir. Yıllık 5 bin 558 katılım rakamını görmüş olan PKK terör örgütüne 2019'da 132 kişi katılmıştı, 2020'de bu sayı 53 oldu, yurt içinden bu sayı 2021 yılı için halen 2 kişidir. 53 kişinin katıldığı 2020'de iknayla teslim sayımız 243 oldu. Yaklaşık terör örgütüne katılım sayısının 5 katı."

Polis Özel Harekat Başkanlığının 40 yıllık terörle mücadelede en önemli kurumsal tecrübelerinden birine sahip olduğunu vurgulayan Soylu, 15 Temmuz gecesinin stratejik ve fiili hedeflerinden birisi arasında yer almasının tesadüf olmadığını ve bu teşkilatın pırıl pırıl çocuklarının, aslan gibi amirlerinin şehit düştüğünü hatırlattı. Soylu, Polis Özel Harekatın 2017'de daire başkanlığı statüsüne yükseltildiğini anımsatarak "8 ilimizde doğrudan merkeze bağlı özel harekat müdürlükleri ile Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur. 2015'te ülkemiz genelinde özel harekat personeli sayısı 7 bin 765 iken 3 katına çıkarılarak 22 bin 523 olarak gerçekleşmiştir." bilgisini verdi.

"PKK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine bakışımız nettir"

Bakan Soylu, terörle mücadelede devletin ve sahada görev yapanların kafasının net olduğunu dile getirerek şunları aktardı:

"Çizgisi, hedefi, terörle mücadelesindeki kuralları, hukuk çizgileri, hukukun içinde kalma iradesi nettir ve sağlamdır. Kendimize inanıyoruz. Büyük devlet kapasitemize inanıyoruz ve bu kapasiteyle beraber, iki asra yaklaşan tecrübeye sahip kurumlarımızla tarihin en köklü ordularından biri olan ordumuzla beraber bu mücadeleyi veriyoruz. İfade ettiğim gibi, bu mücadelede kafamız nettir. PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a, sol terör örgütlerine bakışımız nettir. Burada bir kafa karışıklığına fırsat vermemek gerekir. Sahada kazandığımızı masada harcamak isteyenlere, sahadaki terör örgütünü sosyal medyada marjinal dernek gibi göstermek isteyenlere de fırsat vermemek lazım. Bize PKK'yı anlatmak isteyenler, gitsinler Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere anlatsınlar."

"PKK, kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 masum sivili katletti"

Kamuoyunun bilmediği bir şeyi açıklamak istediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Belki sizlerin çok iyi bildiği ama kamuoyunun pek bilmediği bir şey anlatayım. Sözcüleri bunu pek dillendirmezler ama terör örgütü PKK'nın iç yazışma dili Türkçedir. Geçtiğimiz günlerde istihbarat birimlerimiz, PKK'nın birkaç saha sorumlusunun Kandil'deki yönetime yazdıkları raporları ele geçirdi. El yazısıyla sayfalarca yazmışlar. Hepsinin cümleleri gayet düzgün, ifadeleri net, sayfalarca yazıda neredeyse bir tane karalama yok. Şunu görmek lazım; bu örgüt ve onların aracıları, evlat nöbeti tutan o anne babaların öğretmen olacak, mühendis olacak çocuklarını kaçırdılar. Bu örgütü dünyadaki her insan doğru tanımalıdır. Dünyanın en kadim medeniyet şehirlerine, turizm cenneti olacak şehirlerine, yaylalarına terör belasını musallat ettiler. Yıllarca sivil katliam yaptılar. Kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 masum sivili katletti."

"PKK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine bakışımız nettir"

Bakan Soylu, terörle mücadelede devletin ve sahada görev yapanların kafasının net olduğunu dile getirerek şunları aktardı:

"Çizgisi, hedefi, terörle mücadelesindeki kuralları, hukuk çizgileri, hukukun içinde kalma iradesi nettir ve sağlamdır. Kendimize inanıyoruz. Büyük devlet kapasitemize inanıyoruz ve bu kapasiteyle beraber, iki asra yaklaşan tecrübeye sahip kurumlarımızla tarihin en köklü ordularından biri olan ordumuzla beraber bu mücadeleyi veriyoruz. İfade ettiğim gibi, bu mücadelede kafamız nettir. PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a, sol terör örgütlerine bakışımız nettir. Burada bir kafa karışıklığına fırsat vermemek gerekir. Sahada kazandığımızı masada harcamak isteyenlere, sahadaki terör örgütünü sosyal medyada marjinal dernek gibi göstermek isteyenlere de fırsat vermemek lazım. Bize PKK'yı anlatmak isteyenler, gitsinler Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere anlatsınlar."

"PKK, kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 masum sivili katletti"

Kamuoyunun bilmediği bir şeyi açıklamak istediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Belki sizlerin çok iyi bildiği ama kamuoyunun pek bilmediği bir şey anlatayım. Sözcüleri bunu pek dillendirmezler ama terör örgütü PKK'nın iç yazışma dili Türkçedir. Geçtiğimiz günlerde istihbarat birimlerimiz, PKK'nın birkaç saha sorumlusunun Kandil'deki yönetime yazdıkları raporları ele geçirdi. El yazısıyla sayfalarca yazmışlar. Hepsinin cümleleri gayet düzgün, ifadeleri net, sayfalarca yazıda neredeyse bir tane karalama yok. Şunu görmek lazım; bu örgüt ve onların aracıları, evlat nöbeti tutan o anne babaların öğretmen olacak, mühendis olacak çocuklarını kaçırdılar. Bu örgütü dünyadaki her insan doğru tanımalıdır. Dünyanın en kadim medeniyet şehirlerine, turizm cenneti olacak şehirlerine, yaylalarına terör belasını musallat ettiler. Yıllarca sivil katliam yaptılar. Kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 masum sivili katletti."

#Soylu #Örgüt #katılım #Tarih
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