İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TÜRKİYE 13.03.2021, 11:17 13.03.2021, 11:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu yaşamını yitirdi.
Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan açıklamada bulundu.
Koca yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" dedi.
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