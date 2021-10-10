İçişleri Bakanlığı: 1 Özel harekat polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır."

Suriye Azez'de gerçekleştirilen terör saldırısında Özel Harekat Polisi Cihat Şahin şehit oldu. 34 yaşındaki Şahin'in evli ve 3 ile 7 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.