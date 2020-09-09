İçişleri Bakanlığı genelgeyi duyurdu! Artık 81 il genelinde yasak

tarafından alınan yeni bir genelgeyle birlikte 81 ilde maskesiz sokağa çıkmak artık yasaklandı.

TÜRKİYE 09.09.2020, 17:10 09.09.2020, 19:29
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İçişleri bakanlığı tarafından alınan yeni bir genelgeyle birlikte 81 ilde maskesiz sokağa çıkmak artık yasaklandı.

Son günlerde vakaların artmasıyla birlikte tüm ülkede tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Birçok şeye yasaklar tekrardan gelirken ev harici maskesiz gezmek ise yasaklandı.

Kahramanmaraş sokaklarında ise Aksu Haber ekibi kameralarını gören maskesiz vatandaşlar maskelerini taktı.

Virüsün değil cezanın korkuttuğu vatandaşlar ise bakın kameralara nasıl konuştu.

HABER – EMRE ATAÇ

#İçişleri Bakanlığı #81 ilde maske
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