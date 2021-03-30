İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi

İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, çok yüksek riskli 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında olacak. Ayrıca, bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah ve düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

TÜRKİYE 30.03.2021, 01:09
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

SOKAK KISITLAMASIYLA İLGİLİ DETAYLAR NETLEŞTİ

Genelgeye göre, Kovid-19 bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

YENİ RİSK HARİTASINDA KIZMIZI İL SAYISI 58 OLDU

Buna göre; yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; 

Adıyaman,Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NASIL OLACAK?

Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi. Buna göre; hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Hafta sonlarında da düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE CUMARTESİ KISITLAMA YOK

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE HAFTA SONU KISITLAMASI VAR

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen" Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

HAFTA SONU KISITLAMASINDA UYULACAK TEDBİRLER

  • Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
  • Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
  • Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
  • Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

RESTORAN, KAFE GİBİ İŞLETMELER TÜM TÜRKİYE'DE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri; Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

Ancak bu işyerlerinde aynı masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek.

KISITLAMA SAATLERİNDE SADECE PAKET SERVİS

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulanmasına aynen devam edilecek. Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

NİKAH TARİHİ ALANLAR MUAF

Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

HAMAM, SAUNA GİBİ TESİSLER 3 KATEGORİDE KAPASİTE ŞARTIYLA DEVAM EDECEK

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan 17 ilde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

AİLE, AKRABA ZİYARETLERİ

Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ülke genelinde ağırlık verilecek.

DENETİM SÜRECİ İŞLEYECEK

Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; "Dinamik Denetim Sürecinin" uygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilecek.

Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülecek.

Bu doğrultuda; valiler tarafından ilin hangi risk grubunda bulunduğuna bağlı olarak yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 30.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacak.

Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

#Sağlık Bakanlığı #koronavirüs #İçişleri Bakanlığı
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