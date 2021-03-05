İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Haftalık Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesi gönderdi. Yapılan açıklamaya göre, dinamik denetleme modeli hayata geçirildi. İşte alınan kararlar...

TÜRKİYE 05.03.2021, 19:36
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

Genelgede kontrollü normalleşme döneminde illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.  Bu doğrultuda Mart ayında risk gruplarına göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiği ifade edildi.

DİNAMİK DENETİM MODELİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan “Dinamik Denetim Modeli”nin hayata geçirildiği belirtilen genelgede, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi.  Genelgede, denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanacağı ve bu kapsamdaki tüm alanların denetleneceğine vurgu yapıldı.

Valiliklere gönderilen genelgede alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

İŞTE ALINAN KARARLAR

İl bazında yumuşatılan tedbirlerden ötürü salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim ekipleri marifetiyle yapılacak çalışmalar haftalık bir program dahilinde icra edilecek.

Denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin haftalık konu/faaliyet bazlı planlamalar yapılacak.

Bu doğrultuda 06.03.2021 Cumartesi gününden itibaren bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek olup diğer günlerde denetlenecek alanlar şu şekilde olacak:

6 Mart Cumartesi restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler,
 
7 Mart Pazar otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri,

8 Mart Pazartesi şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler,

9 Mart Salı berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları,

10 Mart Çarşamba internet kafeler/salonları, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri,

11 Mart Perşembe cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, Halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler,

12 Mart Cuma AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler Kurulma/faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesi sağlanacak.

Faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu günlerde denetlenecek.

Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınacak. Belediyeler, il özel idareleri, kamudaki iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmaları sağlanacak.
 
Sahada denetim faaliyetleri yürüten ekiplerin çalışmalarına günün belirli saatlerinde valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il/ilçe müdürleri tarafından nezaret edilecek ve kamuoyundaki denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecek.

Denetimlerde başta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplumun katımına önem verilerek bu kurumların rehberlik edici ve otokontrolü sağlayıcı yönünden azami istifade edilecek.

Denetim ekiplerinde sahada yapılacak denetimlerde rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecek.
 
Denetimlerde kademelendirilen tedbir düzeylerine uyulup uyulmadığının yanı sıra, daha önceki genelgelerimiz ile getirilen yükümlülükler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar sıkı sıkıya takip edilecek.  Kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyurular etkili şekilde yapılmaya devam edilecek.

Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek.

Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar ivedilikle alınacak.

#İçişleri Bakanlığı #genelge
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