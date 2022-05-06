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İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere trafik genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününün “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, takip eden haftanın ise “Karayolu Trafik Haftası” olduğu belirtilerek, emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

TÜRKİYE 06.05.2022, 21:34 06.05.2022, 22:07
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere trafik genelgesi

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen genelgede her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününün ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü', takip eden haftanın ise ‘Karayolu Trafik Haftası' olduğu belirtildi. Genelgeye göre, bu hafta çerçevesinde ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla 7 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde vali, kaymakam ve kolluk amirlerinin katılımıyla il/ilçede belirlenen noktada medya kuruluşları da davet edilerek vatandaşlara kampanya hakkında bilgilendirme yapılacak.

www.trafik.gov.tr adresi üzerinden temin edilen ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosu görselleri billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar (otogar, havalimanı, AVM, otobüs/metro durakları vb.) ve kurumsal iletişim sayfaları vb. yerlerde kullanılacak ve asılacak. Ayrıca 2021 yılında trafikte emniyet kemeri kullanımının teşvik edilmesine yönelik kullanılan ‘Bi Hareketine Bakar Hayat', ‘Kemerinle Yol Ver Hayata', ‘Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda' ve trafikte yaya önceliği konusunda ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz' ve ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottoları etkin olarak kullanılacak. Trafikte emniyet kemeri kullanımını yol kullanıcıları nezdinde yaygınlaştırmak, araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla Karayolu Trafik Haftası süresince emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine katkı sağlayacak hususlarda ulusal, yerel basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşımına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Trafik güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlere toplumsal desteği artırmak için bilgilendirme/bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışlar ulusal, yerel basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşılacak. Hafta boyunca yerel TV ve radyo kanallarında trafik güvenliğine ilişkin düzenlenecek programlara konusunda uzman personel/eğiticiler katılarak vatandaşlar bilgilendirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Pol-Net ana sayfasında bulunan radyo ve TV spotlarının hafta boyunca yerel TV ve radyo kanallarında yayınlanması ve aynı sayfada bulunan afiş, pankart ve billboard görsellerinin şehrin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kesimlerinde bulunan yol güzergahlarında, dijital ve ışıklı reklam panolarında hafta boyunca sergilenecek.

İllerde bulunan emniyet kemeri simülasyon araçlarıyla halkın yoğun olanak bulunduğu alanlarda emniyet kemerinin önemini göstermek amacıyla uygulamalı eğitimler verilecek. Emniyet kemeri simülasyon aracı bulunmayan illerde ise yaşam tüneli bulunan denetim noktalarında emniyet kemeri kullanımı konusunda sürücü ve yolculara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek.

#İçişleri Bakanlığı #Trafik Haftası #Karayolu Trafik Güvenliği Günü
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4. Başakşehir 35 60
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8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 36 50
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