İçişleri Bakanlığı 'Sıkça Sorulan Sorular' a cevap verdi!

İçişleri Bakanlığı, kısıtlama ilgili detayların daha iyi anlaşılması için sıkça sorulan sorular bölümü yayınladı.

TÜRKİYE 15.04.2021, 10:23 15.04.2021, 11:39
İçişleri Bakanlığı 'Sıkça Sorulan Sorular' a cevap verdi!

Koronavirüs vakalarının artması ile birlikte, Ramazan ayında 2 hafta boyunca geçerli olacak kısmi kapanma kuralları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'kısmi kapanma' konulu bir genelge göndermişti.

Yeni kurallarla birlikte, şehirler arası seyahat dahil birçok alanda tedbirler artırıldı.

Saat kısıtlamalarının ve özel araçla seyahat şartlarının değiştirilmesi gibi birçok konuda oluşan kafa karışıklığının önüne geçmek için, İçişleri Bakanlığı yeni bir adım attı.

Bakanlık, kısıtlama ilgili detayların daha iyi anlaşılması için 'Sıkça Sorulan Sorular' bölümü yayınladı.

Yayınlanan 9 soruluk bölümün içeriği ise şöyle:

GENİŞ KATILIMLI AKTİVİTELER

1- Sendikalar tarafından genel kurul vb. geniş katılımlı aktiviteler yapılabilir mi?

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyecektir.

65 YAŞ ÜZERİ VE 18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT

2- Hafta içi günlerde de sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehirler arası seyahatleri nasıl olacaktır?

Genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden;

-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirler arası toplu ulaşım faaliyeti izne tabi olup seyahat izin kurullarından izin alınması gerekmektedir.

-18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirler arası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.

KISITLAMA GÜNLERİNDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT

3 - Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu hali bulunmayan vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında kalanlar hariç) şehirler arası seyahatleri nasıl olacaktır?

Herhangi bir zorunlu hali (taburcu olma veya doktor randevusu bulunma, yakınının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salıverilme) bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanmak suretiyle mümkün olabilecektir.

Şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

KISITLAMA SÜRESİNDE ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT

4 - Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan zaman dilimi içerisinde özel araçla seyahat edilebilecek mi?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirler arası seyahat yapılabilecektir.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirler arası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirler arası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN KISITLAMA MUAFİYETİ


5 - Mali müşavirler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Serbest mali müşavirleri genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

Ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle mali müşavirler ile çalışanları, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklardır.

Öte yandan bu muafiyet genel bir muafiyet olmayıp sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlıdır.

Aksi durumlar muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

EVLENME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KURALLAR

6 - Herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri yapılabilir mi?

Tören, nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi sakınca bulunmamaktadır.

Ancak ilgili genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

DİNLENME TESİSLERİNDE YEME-İÇME HİZMETLERİ

7 - Dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerlerinde masada servis şeklinde hizmet verilebilir mi?

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, yerleşim birimleri sınırları dışındaki karayolları kenarlarında bulunan ve şehirlerarası seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme tesislerinde bulunan yeme-içme yerleri sadece şehirlerarası seyahat edenlere hizmet sunulması ve aynı masada ikiden fazla kişiye servis açılmaması kaydıyla masada servis şeklinde hizmet verilebilecektir.

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN  MUAFİYET KURALLARI

8 - Seyahat acentaları, profesyonel turist taşıma araçları ile profesyonel turist rehberleri genelge ile hafta sonları belirli saatler için getirilen kısıtlamalardan muaf mıdır?

Turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süreyle ülkemizde bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından ülkemize gelen yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak seyahat acentaları, profesyonel turist taşıma araçları (turist taşıma aracı belgesi olanlar) sürücüleri ile turistlere yönelik rehberlik faaliyetlerini yürütecek profesyonel turist rehberleri (turist rehberi kokartı ve kimlik kartı sahibi olanlar) sadece yabancı turistlere hizmet sunmak ve yetkili seyahat acentasından görev bölgesi, görevin amacı ve yolculuk güzergâhını veya tur programını içerecek şekilde bir belge almak kaydıyla belirli süre ve günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır.

KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZLERİ

9 - Aynı zamanda kuaför ve güzellik merkezi/salonu hizmeti sunan iş yerleri ne şekilde çalışacaktır?

Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır.

#koronavirüs #İçişleri #denetim
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