İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Şubat ayında 78 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TÜRKİYE 06.03.2021, 12:02 06.03.2021, 12:04
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Sözcüsü Çataklı, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 23 bin 714 kişiden 1759'unun tutuklandığını açıkladı.
Çataklı, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 40 milyon 835 bin denetim ile 469 bin ihbar ve şikayet üzerine kontrol yapıldığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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