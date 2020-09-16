İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetiminin yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili tüm valiliklere genelge gönderildiği belirtildi.

Genelgeye göre, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yarın tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekiplerce "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek.

Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve plajlar, cadde ve sokaklar gibi bilumum yaşam alanlarını kapsayacak.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri düğün, nikah, cenaze, taziye gibi etkinliklerle plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları gibi yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.

Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde bir gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine bildirilecek.

Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.

Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.