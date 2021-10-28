İçişleri Bakanlığından "Muz Yeme Skandalına" cevap!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medyada 'muz yeme' akımı başlatan Suriyeli sığınmacılar hakkında sınır dışı etme işlemlerinin başladığını duyurdu.

TÜRKİYE 28.10.2021, 00:57
İçişleri Bakanlığından "Muz Yeme Skandalına" cevap!

Bir sokak röportajında Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini dile getiren vatandaşın "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" şeklindeki yorumlarının ardından Suriyeli gençler arasında sosyal medyada ''Muz yeme'' akımı başladı.

Olay sonrası tepkiler çığ gibi büyürken adının Ahmet olduğu öğrenilen Suriyeli sığınmacı, yayınladığı video ile akıma katılan Suriyeliler adına özür diledi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

GÖÇ İDARESİ AÇIKLAMA YAPTI

Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada, ''muz yeme'' içerikli video ve paylaşımın yapılmasının ardından yabancı uyruklu 7 şahsın yakalandığı belirtilirken, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu 7 kişi hakkında sınır dışı etme işlemlerinin başlatılacağı kaydedildi.

7 SURİYELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bir sokak röportajında yer alan “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…” söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı “muz yeme” eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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