İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Şehirlerarası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1167 yol kontrol noktası oluşturuldu. Bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacak.

Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası seyahat edenlerin “seyahat izin belgeleri” tek tek kontrol edilecek ve seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Çalışma izni belgesi kontrol edilecek

Denetimler çerçevesinde; gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecek.

Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan toplam 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak. Denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek.

Ramazan Bayramı'nı da içine alan süre boyunca şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak.

Her gün ortalama 78 bin 230 kolluk personeli görev alacak

Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecek.

Her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacak.

Salgın denetim ekiplerince de tam kapanma dönemi sonuna kadar işyeri denetimleri tam kapasiteyle sürdürülecek.