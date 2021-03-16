İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi.

TÜRKİYE 16.03.2021, 14:19 16.03.2021, 17:15
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge!

Genelgede salgınla mücadelede alınan tedbirler ile salgının iller ve ülke genelindeki seyri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında değerlendirildiği ifade edildi. Genelgeyle, valiliklere 20-26 Mart tarihleri arasında nerelerin denetleneceği gün gün bildirildi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, 20-26 Mart tarihleri arasındaki haftalık denetleme uygulamasının ayrıntılarına yer verildi. Buna göre: 


1. Tüm il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinesinde 17 Mart 2021 Çarşamba günü il bazlı toplam 300.000 denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulanacak.

2. Haftalık tematik denetim uygulamasına 20 Mart 2021 Cuma gününden itibaren yeni bir haftalık program dahilinde devam edilecek.

Tematik haftalık denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınacak. Denetimlerde belediyeler, il özel idareleri, kamuda görev yapan iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmaları sağlanacak.

Valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il/ilçe müdürlerin tarafından denetim faaliyetlerine sahada bizzat nezaret edilecek. Denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecek.

Yeme-içme yerleri ile şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin haftanın her gününü kapsayacak şekilde sürdürülecek.

HAFTALIK DENETLEME PROGRAMI

20-26 Mart haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyetinde günler itibariyle denetlenecek alanlar şu şekilde olacak: 

20 Mart Cuma günü, yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar,

21 Mart Cumartesi günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, cadde, sokak, meydan, sahil bandı gibi yerlerde mesafe ve maske denetimi, AVM'ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler,

22 Mart Pazar yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler,

23 Mart Pazartesi yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, okullar (yemekhane ve kantinler dahil), okul servisleri araçları,

24 Mart Salı günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, internet kafeler/salonları, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri, berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları,

25 Mart Çarşamba yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, organize sanayi bölgeleri, fabrika ve üretim tesisleri, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler

26 Mart Perşembe yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler denetlenecek.

Kurulma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin faaliyette olduğu günlerde denetlenmesi sağlanacak.

3. Denetimlerde rehberlik edici ve vatandaşlar ile işyerlerini kurallara sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşımın sergilenecek.
Denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecek.

4.Kişilerin yeme, içme ve dinlenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla maskesiz şekilde bir süre bulundukları yeme içme yerlerinin denetimlerinde, “oturma düzeni planının” hazırlanıp hazırlanmadığı ve müşterilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asılıp asılmadığı ile HES kodu kontrolü yapılarak müşteri kabul edilmesi hususlarına uyulup uyulmadığı denetlenecek ve aykırı durumların bir an evvel giderilmesi sağlanacak.

5. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler ile nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonlarının kişi ve alan sınırlamalarına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü amacıyla getirilen en az üç gün öncesinden bildirilmesi ve bu organizasyonlara en az bir denetim elemanının görevlendirilmesi kuralına uyulması ile gerekli bildirimlerin e-devlet kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru alanına modülüne yapılması sağlanacak.

6. Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte şehir içi toplu ulaşımda bir miktar yoğunluk artışı yaşandığı özellikle mesai başlama ve bitiş saatlerinde yaşanan/ yaşanabilecek yoğunlukların halk sağlığı açısından oluşturduğu riski bertaraf etmek için belediyelerce sefer sayılarının artırılması da dahil her türlü tedbir alınacak.

Ayrıca toplu ulaşım araçlarına HES kodu kontrolü yapılmaksızın ve maskesi bulunmayan kişilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının önüne geçilmesi hususun denetimlerde bilhassa dikkat edilecek.

7. Denetim ekiplerinin oluşumunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yerel yönetimlerin ve meslek odalarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilecek.

Bu noktada yeterli sayıda belediye denetim ekibi, il özel idare denetim ekibi, oda denetim ekibi ve gıda denetim ekibinin bir an evvel oluşturularak İSDEM’de yetkilendirilecek ve sahada sürekli ve etkin denetim yapılması sağlanacak.

Bu hususlar doğrultusunda vali ve kaymakamlarca, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, meslek odaları ile birlikte dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyon sağlanacak.

#Bakanlık #genelge #İçişleri
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