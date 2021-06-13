İçişleri: Çeşitli suçlardan aranan 1964 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” gerçekleştirdi.

11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personel görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin almak kaydıyla 2 bin 962 ikamette arama yapıldı.

3'ü çocuk 10 kayıp şahıs bulundu

Uygulamada, 854’ü hükümlü 1110’u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 1964 şahıs yakalandı.

Yakalananlar arasında adam öldürme suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yer alırken, 3’ü çocuk olmak üzere 10 kayıp şahıs bulundu.

365 araca idari yaptırım

Ayrıca 809 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı, 365 araca ise idari yaptırım uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici/ kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.