İçişleri'nden ramazan genelgesi!

İçişleri'nin ramazan genelgesine göre iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce tamamlanacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

'İftarda eve misafir kabul etmeyin' uyarısı

Salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği nedeniyle vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

Evde teravih için toplanılmayacak



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek.

Öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi konusunda vatandaşlara sık sık duyuru yapılacak.



Pide kuyruğuna tedbir

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının da önüne geçilecek. Fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilecek.