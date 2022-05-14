İçme suyu kesintisi duyurusu
Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Köprülü Kavşak çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2022 Pazar günü 07:00-20:00 saatleri arasında içmesuyu kesintisi yapılacaktır.
TÜRKİYE 14.05.2022, 09:23
Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Köprülü Kavşak çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2022 Pazar günü 07:00-20:00 saatleri arasında içmesuyu kesintisi yapılacaktır. Etkilenecek Mahalleler: Namık Kemal, Kanuni, Yavuz Selim, Küçük Sanayi Sitesi, Genç Osman, Erkenez, Karaziyaret, Karataş, Mehmet Akif, Bahçelievler, Egemenlik, Yenişehir, Menderes, İsmet Paşa, Kurtuluş, Hayrullah, Şazibey, Hacıbayramveli, Dumlupınar
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