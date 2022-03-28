İçtiği protein tozu sonrası felç kalan genç adam hayatını kaybetti

Adana’da 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (71) ile yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan'ın en büyük hayali asker olmaktı.

Hayali için harekete geçen Uğurludoğan, kilo almak için geçen yıl spor salonuna gitmeye başladı.

Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

PROTEİN TOZU BEYNİNE ZARAR VERDİ

Hastanede yapılan tesler sonucu, genç adamın beynine, protein tozunun zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı öğrenildi.

Annenin maddi sıkıntıları nedeniyle hayır yardımında bulunan vatandaş özel hastaneye ödeme yaparak tedavi sürecini başlatsa da, 1 ay tedavinin ardından desteğin kesilmesiyle tedaviye devam edilemedi.

GENÇ ADAM KURTARILAMADI

İhlas Haber Ajansı’nın da gündeme getirdiği Uğurludoğan, geçen gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki Hüseyin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.